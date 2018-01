Roma, problemi fognari a Pavona: "Qui non possiamo più vivere"

Pavona finisce ancora sotto i riflettori di Striscia la Notizia. I cittadini vivono ormai con problemi fognari che sono all’ordine del giorno ed esasperati perché invisibili al Comune di Roma hanno chiesto di nuovo l’aiuto del noto tg satirico e di Jimmy Ghione. “Qui non possiamo più vivere – afferma un residente della zona – per risolvere il problema dei liquami fognari e della stabilità degli edifici a via Roma i vigili del fuoco hanno evacuato alcuni appartamenti e hanno chiuso gli ascensori”. A Pavona vivono centinaia di famiglie che hanno con loro anche bambini e anziani. Le condizioni di vita sono ormai insalubri per queste persone, che si ritrovano con i garage e gli appartamenti al piano terra spesso inondati da liquami di acque nere fognarie che emanano un odore nauseabondo. La situazione è critica e Jimmy Ghione promette: “Noi queste persone non le abbandoneremo mai”.