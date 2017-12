A Natale non tutti sono più buoni e Jimmy Ghione è stato a Roma per dimostrarcelo. L'inviato di Striscia la Notizia aveva già trattato il tema del "salto del tornello", l'abitudine di non pochi cittadini di accedere alla stazione senza pagare il biglietto. Dopo la fermata "Prima Porta", considerata la più gettonata da questi furbetti, anche "La Giustiniana" ci mostra come questa nuova disciplina non faccia differenze di sesso, età o colore della pelle: tutti saltano indiscriminatamente oppure, se meno coraggiosi, se la prendono più con calma passando sotto il tornello. C'è anche chi, di fronte alle telecamere, si ferma per un saluto.