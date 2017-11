Nel corso della puntata di "Striscia la Notizia" in onda venerdì 3 novembre, Jimmy Ghione è stato a Roma per testimoniare la situazione di totale degrado vissuta nei pressi del Colosseo. Sotto l'occhio indifferente di tanti turisti, attorno al celebre monumento c'è chi dorme avvolto nei cartoni e chi si lava a una fontana con tanto di shampoo. Ma la triste situazione di degrado non si ferma a questo, perché la trasmissione di Canale 5 ha pizzicato anche diversi venditori ambulanti utilizzare la zona come magazzino per la merce.