28 giugno 2016 17:46 Ragusa, padre massacrava di botte i figli: arrestato Lʼuomo era già stato fermato in passato per violenze alla moglie. I nonni, pur consapevoli della drammatica situazione vissuta dai quattro bambini, non hanno mai denunciato

La squadra mobile di Ragusa ha arrestato un padre 'orco' accusato di maltrattamenti in famiglia: era solito lasciare i quattro figli - da 4 a 11 anni - da soli a casa, senza farli mangiare per intere giornate e li picchiava così forte che i bambini dovevano essere portati in ospedale. Secondo la polizia, l'uomo era già stato fermato per aver violentato la moglie in passato: tornato in libertà, avrebbe dovuto prendersi cura dei bambini, dato che la donna era fuggita dal tetto coniugale.



Sono strazianti le telefonate che i piccoli facevano ai nonni durante la notte: "Vienimi a prendere, papà non si sveglia, non abbiamo mangiato tutto il giorno". Il padre, invece, si vantava: "L'ho fatto volare in aria facendolo cadere faccia a terra, l'ho pestato talmente forte che ha pianto tutta la notte". La casa in cui vivevano era piena di spazzatura, escrementi, mobili distrutti e indumenti a terra; i materassi su cui i bambini dormivano erano senza lenzuola e sporchi.