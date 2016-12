Donna aggredita in strada massacrata di botte nel Trapanese: forse è stata stuprata

Prognosi riservata - La donna, portata in Pronto soccorso all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, è ora ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Neurologia, dove viene costantemente monitorata. L'azienda sanitaria locale spiega che alla donna "sono state riscontrate diverse fratture mascellari e alle arcate orbitali, ecchimosi al volto, mentre la Tac ha riscontrato una leggera emorragia subaracnoidea, che per ora non necessita di trattamento".



Una serata con gli amici finita in tragedia - La donna, originaria di Trapani, ma residente a Custonaci, è stata ritrovata alle sette della mattina in un campo che costeggia la provinciale che collega Valderice a Bonagia. Stava tornando alla sua macchina che si trovava a un centinaio di metri dalla casa degli amici con cui aveva trascorso la serata. Aveva appena assistito ad un evento dell'associazione "Gli amici della casa del poeta" quando, intorno alle due, aveva deciso di fare ritorno alla propria abitazione.



Ma alla sua macchina non ci è mai arrivata: qualcuno (o più di uno) l'ha aggredita e trascinata nel campo. La madre della donna, che abita nello stesso stabile, ha dato il primo allarme visto che non era rientrata. Il marito, invece, non si era accorto dell'assenza. Immediatamente i carabinieri hanno iniziato la ricerca e hanno rinvenuto la donna ancora tramortita nel campo. Aveva il volto tumefatto e diverse escoriazioni. Non indossava gli slip e per questo è sorto il dubbio che l'aggressione sia nata con l'obiettivo della violenza sessuale. Saranno gli accertamenti clinici a stabilire se sia stata stuprata.