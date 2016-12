Trema ancora il CentroItalia. Scosse in Puglia: sciame sismico in Grecia

L'epicentro è stato individuato al confine tra Grecia e Albania, a 35 chilometri di profondità. A precederla altre scosse di simile intensità (la minore è stata del 4.3), tutte con epicentro nel nordovest del Paese.



Gente in strada in Puglia - Le scosse sono state avvertite anche nel Salento. Diverse persone sono uscite in strada dopo aver sentito la terra tremare. Tanta paura ma nessuna notizia di feriti o danni. Numerose telefonate di gente allarmata sono giunte alla centrale operativa dei Vigili del fuoco. Immediatamente dopo sono state fatte una serie di verifiche. Segnalazioni sono giunte, in particolare, da Nardò, Lecce, Gallipoli, Maglie, San Cesario di Lecce e Alezio.



Scosse di magnitudo 4.1 e 3.0 tra Accumoli e Norcia- Una scossa di magnitudo 4.1, con epicentro tra Norcia e Accumoli e ipocentro a 9.6 km, è stata distintamente avvertita dalla popolazione alle 11.32 di domenica mattina. Il sisma è stato avvertito anche nel capoluogo reatino. Al momento non si segnalano danni. In precedenza, alle 9.48 si era verificata una scossa di magnitudo 3.0 in provincia di Perugia, localizzata dall'Ingv a 9 chilometri di profondità.