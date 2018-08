Si finge adolescente e incontra 12enne adescata su Facebook: 50enne rischia il linciaggio

La 12enne si è presentata all'appuntamento assieme a due amiche, ma quando ha capito che il suo "contatto" social era in realtà il 50enne ha iniziato a urlare attirando l'attenzione dei passanti. I primi ad accorrere sono stati alcuni familiari della ragazzina, che la seguivano a distanza: in breve l'uomo è stato accerchiato da un capannello di gente che sostava nei pressi del bar e che ha tentato di aggredirlo.



Per difendersi, il 50enne ha così estratto un coltello e si è rifugiato nel bar fino a quando sono arrivati i carabinieri che lo hanno sottratto alla folla portandolo in caserma.