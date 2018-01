Omicidio Noemi, Quarto Grado: indagato un meccanico 48enne

La Procura di Lecce avrebbe iscritto sul registro degli indagati, per l'omicidio della 16enne Noemi Durini, il nome di Fausto Nicolì, meccanico 48enne. A rivelarlo è, con un post su Facebook, la trasmissione di Rete4 "Quarto Grado". Per il delitto della ragazza è in carcere l'ex fidanzato di Noemi, Lucio, che dopo aver confessato l'omicidio aveva inviato una lettera agli inquirenti ritrattando e accusando proprio Nicolì.