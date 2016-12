Marò,Latorre su Facebook: "Sostenere Girone,tutta l'Italia mandi un segnale"

"Inondare la bacheca" Facebook del fuciliere barese Salvatore Girone di "un cuore, un bacio, una bandiera dell'Italia oppure un 'mi piace'": è la proposta che lancia il suo commilitone tarantino, Massimiliano Latorre. L'iniziativa in poche ore ha raggiunto migliaia di adesioni. Girone è trattenuto in India accusato, come Latorre, di avere ucciso due pescatori. Nei giorni scorsi l'Italia sulla vicenda ha chiesto l'arbitrato internazionale .

I due marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone sono i marò accusati di aver ucciso due pescatori indiani nel corso di una missione al largo delle coste del Kerala. E per questo sono trattenuti da più di tre anni in India. Latorre, però, è in Italia da diversi mesi con un permesso speciale della Corte suprema Indiana per curarsi da un ictus subito la scorsa estate nell'ambasciata italiana a Nuova Delhi dove ora si trova solo Girone. Latorre, che in Italia ha subito un intervento al cuore, dovrebbe tornare in India il 15 luglio.



"Buon giorno Amici, Buon giorno ITALIA - scrive oggi su Fb Latorre - vorrei farvi una proposta: inondiamo Salvatore Girone, il Fuciliere d'Italia, sulla sua bacheca di un cuore, un bacio, una bandiera dell'Italia, oppure un 'mi piace'. E facciamogli sentire il nostro affetto e supporto. E' un leone ma anche un uomo. Dai, tutti insieme, sono sicuro che saremo in tanti".



Pochi giorni fa la Corte Suprema indiana aveva nuovamente rinviato l'udienza per esaminare il ricorso presentato dal governo italiano. Una decisione che ha fatto scattare l'immediata reazione del nostro esecutivo con appunto la richiesta dell'arbitrato internazionale.