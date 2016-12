Marò, ennesimo rinvio: la Corte suprema indiana sposta l'udienza

La Corte Suprema di New Delhi ha spostato dal 7 al 14 luglio l'udienza sul caso dei marò. La data cadrà alla vigilia della scadenza dell' ultimo permesso concesso a Massimiliano Latorre per seguire la sua terapia riabilitativa in Italia. I giudici del massimo tribunale indiano devono esaminare il ricorso italiano riguardante la giurisdizione della vicenda e l'utilizzazione della polizia investigativa Nia nel processo che riguarda i due fucilieri.

L'utilizzo degli agenti della polizia investigativa è contestato dalla difesa dal momento che è stata decisa l'esclusione dal processo della legge per la repressione della pirateria marittima (Sua Act).



Il Primo luglio l'udienza del giudice speciale - Resta al momento in calendario per il Primo luglio, invece, l'udienza fissata da un "giudice speciale" di un tribunale di Patiala House che dovrebbe celebrare il processo a Latorre e Girone.



Tutte le precedenti udienze sono state rinviate per un'ordinanza della Corte Suprema che deve prima deliberare sul ricorso italiano.