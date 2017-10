Il reparto di ostetricia è chiuso, partorisce per strada nel Leccese

Protagonista una 26enne già madre di due bambini. La dottoressa del "Francesco Ferrari", senza diagnosticare che il parto era imminente, avrebbe spiegato alla donna che non poteva procedere con i ricoveri se non per le emergenze, a causa della chiusura del reparto prevista per l'accorpamento all'ospedale di Gallipoli. La partoriente è stata quindi invitata ad andare a ricoverarsi a Tricase. La 26enne, in preda a forti dolori e accompagnata dal marito, ha fatto in tempo a scendere dal primo piano quando, in prossimità del pronto soccorso, si è accorta che il nascituro era praticamente già espulso.



Soccorsa da un vigilante della struttura, la donna è stata subito portata in reparto dove è stata assistita.