Bari, sgominata banda dedita a colpi e assalti a sportelli bancomat

E' di otto arresti il bilancio dell'operazione della Squadra Mobile della Questura di Bari con l'ausilio di agenti del Commissariato di P.S. di Bitonto nei confronti di un gruppo criminale specializzato nei furti in particolare assalti a sportelli bancomat, commessi in territorio francese. Le manette sono scattate a a Bari, Palo del Colle e Bitonto. La banda si era distinta per la gravità e la ripetitività degli episodi.