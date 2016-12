Bari, dopo l'ennesima lite uccide la moglie a coltellate poi tenta il suicidio

Un 40enne tunisino ha ucciso a coltellate la moglie 29enne nella loro casa di Bitonto (Bari) e poi ha tentato il suicidio lanciandosi dal balcone. L'uomo si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita ed è piantonato. Due giorni fa i carabinieri erano intervenuti per una lite tra i coniugi.