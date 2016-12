14:52 - Attimi di paura nel Leccese per una bambina di sei anni di nazionalità bulgara rapita a Monteroni da due persone, che sono state subito dopo arrestate dai carabinieri. Si tratta di Giovanni Giancane, di 38 anni, e della sua compagna, Valentina Piccinonno, di 31 anni. Dovranno rispondere di sequestro di persona in concorso. I due, lunedì, avrebbero avvicinato la piccola con una scusa e l'avrebbero fatta salire sul motorino allontanandosi in fretta.

Secondo la ricostruzione dei militari, la coppia sarebbe arrivata a bordo di uno scooter nella piazza di Monteroni dove la piccola stava giocando con il fratellino. La madre dei bambini era un po' più distante.



La mamma della piccola, accortasi del tentativo di sequestro, ha dato l'allarme e i carabinieri grazie ad alcune testimonianze, sono riusciti poco dopo ad individuare l'abitazione, l'appartamento di Valentina Piccinonno, dove la piccola era stata portata. I militari hanno dovuto abbattere la porta per entrare nell'appartamento dove hanno trovato la bambina che dormiva nel letto e entrambi i rapitori, che sono stati arrestati.



La bambina coinvolta nel rapimento è l'ultima di cinque figli di una coppia di cittadini di nazionalità bulgara residente in Italia da circa dieci anni. Il padre lavora a Monteroni come giardiniere, la madre come badante. Solo uno dei figli è rimasto in Bulgaria, gli altri quattro vivono nel Salento con i genitori.