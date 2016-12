Premio Chiara Baldassari, il tema di quest'anno: le acrobazie delle donne per conciliare vita e lavoro

"Donne sul filo del tempo: acrobazie femminili per conciliare vita e lavoro". E' questo il tema attorno al quale si svolgerà la quinta edizione del Premio di videogiornalismo intitolato a Chiara Baldassari , giornalista che aveva iniziato la sua carriera nel canale televisivo Seimilano proseguendola a Report. Chiara è scomparsa prematuramente nel 2005. Promosso dal Comune di Vecchiano (Pi), dove la Baldassari era nata, il concorso è nazionale e aperto a tutte le giornaliste.

Quest'anno il Premio vede protagoniste tutte quelle donne che si ritrovano a dover trovare un equilibrio tra il tempo da dedicare alla vita familiare/sociale, e quello al lavoro. Carriera o figli? è infatti il bivio davanti al quale si finisce spesso, giovani e non. Ecco che allora giornaliste (professioniste, pubbliciste, praticanti, free lance), operatrici nel campo dell’informazione e della comunicazione, studentesse di tutte le scuole e di ogni facoltà universitaria (con un età minima di 18 anni), avranno l'occasione di partecipare a questo concorso inviando filmati di una durata dai 7 ai 15 minuti - entro e non oltre il 31 ottobre 2016 - che raccontino e documentino esempi personali e buone prassi aziendali di work-life balance, ovvero di conciliazione tra casa e ufficio.



A giudicare i tre lavori migliori sarà una giuria alla quale siederanno esponenti del mondo della cultura e giornaliste, tra cui anche la conduttrice di Report Milena Gabanelli. La prima classificata si aggiudicherà un premio di 1800 euro, la seconda di 800 e la terza di 400 euro. La partecipazione al concorso, che è gratuita, rientra nell'ottica di stimolare alla crescita professionale tutte le donne che, spinte da una forte motivazione, intendono iniziare o proseguire una carriera in ambito giornalistico. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito del Comune di Vecchiano, nella pagina dedicata al Premio Chiara Baldassari.