Pordenone, la pornoprof: "Io sospesa 6 mesi per un seno nudo, le insegnanti che picchiano i bambini 7"

"Per un seno nudo mi hanno sospeso sei mesi mentre le insegnanti che picchiano e sputano i bambini vengono sospese per sette mesi, questa è una vergogna". A parlare in diretta a Pomeriggio Cinque è Anna Cirirani , la sexy prof di Pordenone finita al centro dello scandalo nel 2006 quando, ancora precaria, è salita agli onori della cronaca nazionale per la diffusione di un video che la vede protagonista alla fiera dell'eros di Berlino.

"Se nella mia vita privata voglio andare alla fiera dell’eros piuttosto che andare a vedere un film di Malena (pseudonimo dell’attrice hard Filomena Mastromarino) posso farlo, l’importante è che in classe ci si comporti bene", dice ancora la professoressa che poi parla dei club per scambisti che frequenta e fa una proposta a Barbara D’Urso. "Ma tu sei mai stata Barbara? Devi venire, faresti furore là dentro. Le milf sono gettonate", dichiara la Ciriani alla presentatrice che non si scompone: "Sai perché non vengo? Perché non ho nessuno da scambiare".