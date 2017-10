"Era veramente malato, sempre col cellulare in mano sui siti d'incontri", queste le parole rilasciate in esclusiva a Pomeriggio Cinque dall'autista di Don Euro, il sacerdote di Massa Carrara che usava i soldi dei fedeli per i suoi incontri lussuriosi. "Partivamo dopo la messa e ci fermavamo anche in due o tre appartamenti, poi la sera portava almeno una persona al ristorante", ha dichiarato l'autista in trasmissione da Barbara D'Urso. Prima di ogni appuntamento obbligatoria anche la tappa dall’estetista, dove Don Luca Morini "si faceva bello" con i soldi dei fedeli. "L'ho conosciuto perché lavoravo per un servizio di autonoleggio, lo andavo a prendere e lo accompagnavo nei suoi incontri, pagando in anticipo tutte le sue spese", ha sostenuto l'autista che ha dato anche i dettagli: fino a 500 euro ogni volta.