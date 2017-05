Più di 2mila euro al mese per aver lavorato sette giorni. Questo è l'ammontare del maxi vitalizio di cui beneficia Angelo Pezzana, ex deputato del Partito Radicale, che non ha voluto rispondere alle domande di Filippo Roma riguardo la sua pensione d'oro. L'inviato delle Iene è stato "invitato" ad uscire dal suo ufficio con tanto di spintoni e microfoni strappati. Ma non è l'unico "baby pensionato" intervistato da Roma: la Iena ha raggiunto anche Piero Craveri, in pensione senza neppure una presenza in Senato. Alla luce di tutti questi sprechi, l'inviato ha provato a capire che fine ha fatto la proposta per abolire i vitalizi.