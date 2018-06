Pisa, "punturine" estetiche illegali: beccata presunta chirurga

Striscia la Notizia è riuscita a scovare, a Pisa, una sedicente chirurga che fa le famose "punturine" di botox senza essere iscritta ad alcun ordine professionale. L’inviata Chiara Squaglia ha provato a parlare con la donna, ma quest'ultima non ha voluto farsi intervistare. Grazie a una complice, però, Striscia si è introdotta nello studio con una telecamera nascosta, scoprendo da dove viene il "talento" della donna: "Sono così perché amo disegnare - ha spiegato, circondata da cagnolini - faccio capolavori a matita e ho una certa dimestichezza nelle proporzioni. Un uomo che ha tanti titoli ma non sa fare un contorno labbra come fa?".