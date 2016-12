Vercelli, attivisti No Tav bloccano un treno Tgv con una catena di ferro

09:06 - Attivisti No Tav hanno bloccato, questa mattina poco prima delle 7, un treno Tgv Venezia-Parigi alla stazione ferroviaria di Vercelli posizionando una catena di ferro davanti al locomotore. Imbrattata la prima carrozza del convoglio. Pesanti i disagi sulla linea ferroviaria Milano-Torino, rimasta chiusa per 25 minuti, fino alle 7.05. Per l'atto dimostrativo non risultano, al momento, persone fermate. Sull'episodio indaga la Digos.

Sono undici i treni sulla linea ferroviaria Milano-Torino ad avere avuto rallentamenti. Il Tgv bloccato ha accumulato un ritardo di un'ora e mezza, due Frecciabianca di mezz'ora e otto treni regionali fino a 50 minuti.