28 aprile 2017 19:20 Torino, "Vuole ucciderci, tenete in carcere il mio ex": lʼappello di una donna Lʼultima volta lʼuomo avrebbe tentato di sparare al figlio per colpire lʼex moglie ma lʼarma si sarebbe inceppata

"Vuole ucciderci, non fatelo uscire dal carcere": è l'appello di Elena Farina ai giudici. La donna 48enne chiede con forza di fermare l'ex marito, Luigi Garofalo, dopo che l'uomo avrebbe tentato di sparare ad uno dei figli della coppia, di soli 19 anni. Secondo il racconto di Elena, la pistola si sarebbe inceppata, non permettendo all'ex di uccidere il figlio per colpire la madre, "colpevole" di averlo lasciato.

Non sono bastate le quindici denunce a suo carico nè la violazione sistematica delle misure cautelari a tenerlo lontano dalla sua famiglia: Garofalo avrebbe violato più volte l'ordine dei giudici di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla ex moglie e dai figli. L'ultimo episodio risale a mercoledì sera, quando l'uomo, uscito dal carcere per decisione del Gip che gli ha concesso gli arresti domiciliari, si è presentato in uno dei bar gestiti da Elena e dai figli.