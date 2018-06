Torino, raggira un'anziana per due anni: preso il "maestro" delle truffe

I carabinieri di Torino hanno arrestato un 43enne, Alessandro Gallitelli, per aver truffato una 80enne per due anni, arrivando ad accumulare una somma di 130mila euro. L'uomo cambiava voce fingendosi vigile urbano, funzionario di Equitalia o addirittura giudice, spingendo l'anziana a consegnargli denaro per pagare fantomatiche multe. Gallitelli, vero e proprio "maestro del raggiro", è sospettato di avere raggirato anche altre anziane.