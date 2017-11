Torino, masturbatore su bus sospettato di altro episodio analogo

La decisione del gip, che aveva scatenato non poche polemiche sui social, partiva dal fatto che tra l'uomo e la sua "vittima" non c'era stato contatto fisico. Dopo aver letto sui giornali dell'episodio, un'altra donna ha segnalato di essere rimasta vittima di un episodio analogo riconoscendo il molestatore. Il marocchino era indagato anche per un borseggio. Il fascicolo è gestito dal pm Patrizia Gambardella.



La vittima: "Lasciandolo libero gli hanno permesso di rifarlo" - "E' stato mortificante, ero terrorizzata. Non riuscivo a smettere di piangere. Ancora oggi ho il suo viso stampato in testa. Voglio solo che non la passi liscia". Lo dichiara la vittima delle molestie di ottobre. La procura di Torino aveva chiesto l'arresto, ma il gip si era opposto affermando che non era violenza sessuale ma atti osceni. "Un atteggiamento del genere non si può giustifica - dice - Lasciandolo libero gli hanno permesso di rifarlo".