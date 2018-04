Torino, cade sotto il treno: 15enne muore alla stazione di Porta Susa

Drammatico incidente alla stazione di Torino Porta Susa dove ha perso la vita una studentessa di 15 anni. La ragazza è stata investita da un treno regionale. Incastrata sotto il convoglio, al binario 4, è stata estratta viva dai vigili del fuoco, ma è stato tutto inutile: la 15enne, infatti, è morta durante il trasferimento in ospedale. La polizia dovrà stabilire come la vittima sia finita sotto il mezzo.

Come tutte le mattine la ragazza insieme con altri compagni e alcuni professori prendeva il treno per raggiungere Vercelli dove ha sede il liceo musicale che frequentava Non è ancora chiaro cosa sia successo: la ragazzina, Beatrice I., di Rivoli, era insieme ai compagni e a due insegnanti al binario della stazione Porta Susa in attesa del regionale per andare a scuola a Vercelli.



"Era di spalle, quando è arrivato il treno si è girata di spalle, lo zaino si è impigliato e l’ha trascinata sotto", racconta ancora sotto shock un’insegnante. Una prima ricostruzione ora al vaglio degli inquirenti. La giovane sarebbe poi rimasta incastrata sotto le lamiere: pronto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno provato a disincastrarla.