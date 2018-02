Ecco Lorenzo, l eroe della metro di Milano: Ho pensato: ho un minuto, posso farcela

Ha un nome e ha un volto l'eroe di Milano che non ha esitato un attimo e si è gettato sui binari della metropolitana alla fermata Repubblica per salvare un bambino che era caduto dalla banchina, proprio mentre stava per sopraggiungere un treno, intorno alle 15 del 13 febbraio. Si chiama Lorenzo Pianazza, è uno studente 18enne, ma ha dimostrato un coraggio da leoni, mentre tutt'intorno i presenti, mamma del piccolo compresa, erano stati presi dal panico. Quando si è aperta la caccia all'eroe, il giovane stesso ha contattato Milano Today e ha raccontato: "Tornavo da Varese e all'inizio non avevo capito; mancava un minuto all'arrivo della metro e mi sono detto: 'Salto giù e lo prendo, tanto ce la faccio a risalire. O corro fino alla fine dei binari sperando che la metro si fermi'". Rintracciata anche la dipendente Atm che ha permesso tutto ciò, bloccando prontamente la linea: è la 32enne Claudia Flora Castellano. Lo stesso sindaco Beppe Sala aveva lanciato un appello su Facebook per ritrovare il ragazzo impavido. "Tutti abbiamo potuto ammirare quello che si può definire un gesto coraggioso - aveva scritto il primo cittadino meneghino in un post. - Grazie alla tua prontezza e a quella della agente della stazione M3 Repubblica, che ha fermato la circolazione dei treni, è stato salvato un bambino. Purtroppo non abbiamo nessun riferimento. Pertanto spero che attraverso i social riuscirai a metterti in contatto con me perché vorrei invitare entrambi a Palazzo Marino e ringraziarvi di persona a nome di tutta la città di Milano"

