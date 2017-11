Torino, arrestato richiedente asilo: è accusato di stupro su una 17enne

Un nigeriano di 42 anni, richiedente protezione internazionale, è stato arrestato a Rivalta, comune della cintura di Torino, con l'accusa di aver stuprato una 17enne di origini rom. La violenza sarebbe avvenuta in strada in pieno giorno. Secondo il racconto della giovane, l'uomo l'ha costretta a seguirlo in una zona appartata e poi l'ha violentata. A dare l'allarme è stata la stessa ragazza che, dopo essere fuggita, ha chiesto aiuto in un negozio.