Terrorismo, Viminale: espulso l'ex imam del carcere di Alessandria

Un marocchino 35enne, ex imam del carcere di Alessandria, è stato espulso dall'Italia "per motivi di sicurezza dello Stato". L'uomo, ha reso noto il Viminale, fu estromesso dal suo ruolo nel penitenziario a causa delle sue posizioni oltranziste e della sua condotta violenta manifestata nei confronti di altri appartenenti alla sua religione. Fu anche segnalato per aver inneggiato all'autore dell'attentato compiuto a Nizza nel luglio del 2016.