Stamina, tentata truffa a Regione Piemonte: prosciolto Vannoni

Non luogo a procedere per prescrizione. E' questa la sentenza pronunciata a Torino dal giudice monocratico, Roberto Arata, nei confronti di Davide Vannoni, patron della Stamina Foundation. Era accusato di tentata truffa ai danni della Regione Piemonte per un contributo di 500mila euro, ottenuto e poi revocato. Vannoni non era presente in aula.