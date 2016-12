Stamina, Vannoni chiede di patteggiare: ok da Guariniello

19:33 - Davide Vannoni ha presentato formalmente la richiesta di patteggiare un anno e dieci mesi all'udienza preliminare sul caso Stamina, a Torino. La proposta ha ricevuto il consenso del pm Raffaele Guariniello: parere motivato, secondo i difensori di Vannoni, dal ritiro del ricorso al Tar del Lazio contro la bocciatura della terapia da parte del Comitato scientifico. Secondo il pm, tale mossa toglie ogni dubbio sul rischio di una "reiterazione del reato".

Secondo quanto riferito dai difensori di Vannoni a margine dell'udienza, Guariniello ha affidato il suo parere positivo a un documento in cui fa presente che il ritiro del ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento del Comitato scientifico che boccia la terapia Stamina toglie ogni dubbio sul rischio di una "reiterazione del reato". Vannoni, se il giudice accoglierà la richiesta, otterrà la sospensione condizionale e la non menzione della pena.



Vannoni: patteggiamento non è condanna - Il link verso un articolo giuridico in cui si ribadisce che in base ai dettami della Cassazione il patteggiamento non può essere considerato una condanna è comparso nei giorni scorsi su una delle pagine Facebook di Davide Vannoni. Il link è stato pubblicato "tanto per chiarire le idee ai giustizialisti e ai superficialotti del diritto (in primis diversi giornalisti)".