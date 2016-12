Il Csm lo manda in pensione ma Guariniello non ci sta e si dimette

Il pubblico ministero Raffaele Guariniello , titolare di tante inchieste, tra cui i processi Thyssen e Eternit , ha presentato oggi la lettera di dimissioni. Nessuna proroga quindi, né tantomeno ricorsi per uno dei magistrati per i quali il Csm ha deciso il pensionamento dopo che il governo ha riportato a 70 anni l'età massima di permanenza in servizio.

A differenza di altri colleghi, che si sono rivolti al Capo dello Stato per ottenere l'annullamento del provvedimento e per i quali il Consiglio di Stato ha sospeso il collocamento a riposo, Guariniello ha preferito anticipare di qualche giorno i tempi del suo addio alla magistratura.



Un incarico di consulenza per Guarinello - Sarebbe andato in pensione alla fine dell'anno; ora, con la lettera di dimissioni, lavorerà fino a Natale, poi lascerà il suo ufficio al quinto piano del Palagiustizia di Torino. Ma non starà a lungo senza fare nulla: per il magistrato, grande esperto in materia di tutela della salute e dell'ambiente, sarebbe già pronto un nuovo lavoro, al momento però ancora top secret.