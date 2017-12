Bombe carta contro il cantiere di Chiomonte, fermati tre No Tav

Torna a farsi sentire la protesta No Tav in Val di Susa. Momenti di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine nei pressi del cantiere dell'Alta Velocità di Chiomonte: tre persone fermate. Facevano parte di un gruppo di No Tav che, insieme ad alcuni esponenti del centro sociale Askatasuna di Torino, ha tentato di raggiungere il cantiere da Giaglione, dando vita ad un fitto lancio di bombe carta e fuochi pirotecnici contro le forze dell'ordine.