Alessandria, autista portavalori ucciso in rapina: killer arrestato

Nella foto Andrea Foglia, l'autista del portavalori ucciso



L'uomo arrestato, con numerosi precedenti, è stato fermato dai carabinieri a Tricerro (Vercelli), dopo un breve inseguimento, a bordo del furgone portavalori. Ai militari che lo hanno interrogato ha confessato di avere rapinato l'autista e, dopo una colluttazione, di averlo abbandonato in un fosso.



Il corpo della vittima è stato ritrovato dai carabinieri in un'area boschiva del Comune di Gabiano, in provincia di Alessandria. L'uomo lavorava per la ditta alessandrina Ferrari Srl, operante nel settore del noleggio di apparecchi pubblici da gioco. La refurtiva, quasi 7.500 euro, è stata recuperata.