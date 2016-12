28 luglio 2014 Asti, un sacco sul fondo del torrente

Due canoisti trovano tesoro d'argento I due ragazzi stavano scendendo lungo il Triversa per raggiungere la Laguna: la "discesa trionfale" era il loro premio per la promozione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

20:11 - Un sacco lasciato sul fondo del torrente, pieno zeppo di oggetti in argento: bicchieri, tazze, piatti, vassoi, un vero e proprio tesoro. Tutto questo è stato trovato sul fondo del Triversa, uno degli affluenti del Tanaro, da due giovani canoisti di Villafranca d'Asti durante una delle loro discese tra i tornanti.

I due si erano "premiati", per la promozione appena conseguita, con un lungo viaggio in canoa che da Asti li avrebbe portati a Venezia. Il percorso avrebbe seguito prima le anse del Triversa, poi del Tanaro e infine del Po, per concludersi infine alla Laguna. Hanno trovato l'argenteria al secondo giorno di navigazione, sotto un ponte della strada che collega Tigliole d'Asti con Baldicheri.



Il sacco, che conteneva in tutto sei chili d'argento, è stato consegnato ai carabinieri. Ma, se nessuno dovesse reclamarlo, tra un anno la proprietà sarà dei due ragazzi.



Secondo l'ipotesi più accreditata, dovrebbe trattarsi di un "tesoro del diavolo". Nel 1988 vi era stata nell'Astigiano un'inchiesta giudiziaria su una setta religiosa che faceva capo a una "santona", poi arrestata per truffa. I magistrati avevano accertato che gli affiliati, per ottenere il diritto di far parte della setta, dovevano, tra l'altro, liberarsi di tutte le loro cose di valore in quanto "prodotti del diavolo".