Perde gambe e braccia per la meningite: lancia una raccolta fondi per le protesi

17 maggio 2018

Amava lo sport, poi ha perso braccia e gambe. In mezzo, una meningite fulminante come quella che ha colpito anche l'olimpionica azzurra Bebe Vio. E come lei, Davide Morana, 24 anni di Bagheria, provincia di Palermo, sogna di tornare ad allenarsi. Così ha usato tutti i mezzi a sua disposizione, i social network e un sito, per lanciare un appello e una raccolta fondi. I soldi gli serviranno per comprare delle protesi adatte per tornare a vivere.

Il ricoveroE' cominciato tutto a gennaio. Prima una febbre alta e un forte mal di gola, poi la mascella si è irrigidita. Ma gli esami fatti al pronto soccorso non segnalavano nulla di sospetto, così era uscito con una diagnosi di influenza. La temperatura però continuava a salire ed erano comparse alcune macchie sulle pelle. Tornato in ospedale, viene ricoverato in terapia intensiva e a quel punto i medici capiscono: meningite fulminante, i suoi organi stavano collassando e Davide Morana rischiava di morire. Rimane in coma farmacologico per una settimana, poi inizia a sentirsi meglio. Ma gli arti stavano andando in necrosi e non si poteva più salvarli. Nel giro di altri sette giorni, il ragazzo subisce quattro operazioni, dove braccia e gambe gli vengono amputate. Tre mesi dopo infine viene dimesso.

Le protesiDavide Morana non si è arreso. Vuole tornare a camminare, correre ed essere autonomo. Così, ha aperto un account instagram e un sito per raccontare la sua storia e lanciare una raccolta fondi. Le protesi di cui ha bisogno sono infatti molto costose e ha bisogno di aiuto per poterle acquistare. "Non vedo l'ora di camminare, correre, afferrare oggetti, mangiare da solo. E finalmente recuperare la mia indipendenza e diventare un ragazzo bionico", scrive su Instagram. "Il vostro aiuto è importantissimo e ogni piccolo gesto conta. Insieme ce la faremo. Aiutatemi a diffondere".