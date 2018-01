Meningite, prima vittima del 2018: è una 46enne della Versilia

Una 46enne è morta all'ospedale di Lido di Camaiore, in provincia di Lucca , per una meningite da meningococco di tipo C, la più letale. La donna, residente in Versilia e occupata in un'azienda agricola, non era vaccinata. L'Ufficio di Igiene pubblica sta sottoponendo a profilassi almeno quaranta persone tra familiari, amici e colleghi.

All'ospedale - La donna era stata ricoverata il primo gennaio in codice rosso per una sospetta meningite. Al pronto soccorso è stata trattata con diagnostica avanzata e ricoverata in terapia intensiva, dove è iniziata una terapia specifica. Nonostante le cure, la paziente è deceduta.



La campagna di prevenzione - "Il 2018 purtroppo si apre con un decesso: un segno ulteriore di come sia necessario continuare a non abbassare la guardia". Così Stefania Saccardi, assessore alla salute della Toscana, ha commentato la vicenda e ha ricordato che grazie alle vaccinazioni straordinarie nel 2017 non si sono registrati decessi per meningite in regione.