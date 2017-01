Papa Francesco: "Coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo"

"Occorre grande coraggio a sposarsi nel tempo in cui viviamo. E quanti hanno la forza e la gioia di compiere questo passo importante devono sentire accanto a loro l'affetto e la vicinanza concreta della Chiesa". Lo ha detto papa Francesco ricevendo in udienza i prelati uditori, gli officiali, gli avvocati e i collaboratori del Tribunale della Rota Romana in occasione della solenne inaugurazione dell'Anno Giudiziario.