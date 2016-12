6 ottobre 2014 Papa Francesco apre il Sinodo:

"Parlate chiaro e dite ciò che sentite" Il Santo Padre ha invitato i vescovi a non aver paura di tali atteggiamenti, giacchè il sinodo "si svolge cum Petro e sub Petro", e la presenza del Papa è garanzia per tutti

16:57 - Il Papa, aprendo i lavori del Sinodo straordinario sulla famiglia, ha indicato come condizione per una vera "sinodalità" il "parlare chiaro" e "dire tutto ciò che si sente", e "al tempo stesso ascoltare e accogliere con cuore aperto ciò che dicono i fratelli". Il Santo Padre ha invitato i vescovi a non aver paura di tali atteggiamenti, giacchè il sinodo "si svolge cum Petro e sub Petro", e la presenza del Papa è garanzia per tutti.

"Ascoltare la voce delle chiese locali" - Papa Francesco ha sintetizzato i due atteggiamenti per la riuscita del Sinodo, parlare con "parresia" e ascoltare con umiltà, dopo aver chiesto attenzione per la voce delle chiese locali e di portare questa voce all'interno del Sinodo.



"E' una grande responsabilità - ha detto - portare le problematiche delle chiese locali, per camminare in quella via che è il Vangelo della famiglia". "Una condizione di base - ha detto in un ulteriore passaggio - è questa: parlare chiaro, nessuno dica 'questo non si puo' dire così o così, bisogna dire tutto ciò che si sente con parresia".



"Solo parlando liberamente si ha sinodalità" - "Dopo l'ultimo concistoro, a febbraio 2014 nel quale si è parlato di famiglia - ha raccontato Papa Francesco - un cardinale mi ha detto 'peccato che alcuni cardinali non hanno avuto il coraggio di dire alcune cose, per timore del Papa, per paura che il Papa pensasse diversamente'. Questo - ha affermato il Pontefice - non va bene, questo non è sinodalità, bisogna dire tutto quello che si sente, e al tempo stesso si deve ascoltare e accogliere con cuore aperto quello che dicono i fratelli, con questi due atteggiamenti si esercita la sinodalità".



"Parlare con parresia e ascoltare con umiltà - ha concluso - vi chiedo questi atteggiamenti", e di viverli con pace "perché il Sinodo si svolge sempre 'cum Petro e sub Petro' e la presenza del Papa è garanzia per tutti, collaboriamo perché si affermi con chiarezza la dinamica della sinodalità".