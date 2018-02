Ha preso coraggio e facendosi largo tra la folla ha raggiunto la mamma di Pamela, Alessandra Verni, che sfilava con gli abitanti di Macerata in memoria della figlia trovata morta a Pollenza (Mc). "Ci metto la faccia - le ha detto un giovane senegalese nel faccia a faccia ripreso e mandato in onda dalle telecamere di Mattino 5 - e chiedo scusa per quello che è successo anche a nome della mia comunità: basta sangue e violenza, uniamoci per la pace". Scuse accettate dalla madre della vittima. "Una lezione di civiltà", ha commentato la presidente della Camera Laura Boldrini a Radio Popolare.

Il faccia a faccia mandato in onda da Mattino 5



Un gesto accolto con favore dalla mamma di Pamela: “Io ti ringrazio e accetto le tue scuse – ha risposto la donna – ma non sei tu che hai fatto a pezzi mia figlia, non sei tu che devi scusarti o prenderti colpe di altri”. La madre ha quindi auspicato l'unità: “Spero che ora vi mettiate tutti assieme a sconfiggere la criminalità”.