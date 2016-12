Padova, maestre sentono strani scricchiolii in aula e fanno uscire i bambini: subito dopo il crollo

Strani scricchiolii in aula. Alcune maestre di una scuola primaria statale di Padova hanno iniziato a sentire questi strani rumori e hanno fatto uscire i bambini dall'aula. La prontezza delle insegnanti ha permesso agli alunni dell'Istituto Edmondo De Amicis di rimanere illesi dal crollo di una parte del controsoffitto in cartongesso, avvenuta subito dopo. Fortunatamente, l'incidente ha causato solo danni materiali e nessuna conseguenza per bambini e maestre.