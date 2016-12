Oggi la beatificazione di Paolo VI

Alle 10.30, in Piazza San Pietro, Papa Francesco proclamerà Beato Giovanni Battista Montini, Paolo VI, Pontefice dal 1963 al 1978, il Papa che completò il Concilio Vaticano cominciato da Giovanni XXIII e creò il Sinodo dei vescovi. In Vaticano attese molte migliaia di fedeli, la cerimonia sarà seguita tramite maxischermo anche a Milano, città dove Montini è stato Arcivescovo. Il rito sarà concelebrato dal Papa emerito Benedetto XVI.

Ratzinger che fu ordinato Cardinale proprio da Papa Montini, che sarà festeggiato il 29 maggio, giorno in cui, nel 1920, venne fatto sacerdote nella diocesi di Brescia, altra città che seguirà tramite collegamento video le celebrazioni in San Pietro. Il miracolo necessario per la beatificazione di Paolo VI si è verificato negli Stati Uniti, nell'anno 2001: un feto alla 24.a settimana in condizioni più che critiche si sarebbe salvato grazie alle preghiere rivolte al Pontefice scomparso e la gravidanza si è poi conclusa felicemente.