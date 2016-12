16 agosto 2014 Seul, oltre un milione di persone per la beatificazione dei primi martiri coreani Messa di Papa Francesco per Paul Yun Ji-Chung e 123 compagni delle persecuzioni del 1791 Tweet google 0 Invia ad un amico

14:58 - Gli organizzatori locali stimano in circa un milione le persone presenti alla messa che il Papa, con il cardinale Pietro Parolin e l'arcivescovo Andrew Yeom Soo-jung, ha celebrato presso la Porta di Gwanghwaum di Suel. Durante il rito, in latino e coreano, il Pontefice ha beatificato Paul Yun Ji-Chung, primo martire della Chiesa coreana e altri 123 suoi compagni, uccisi durante la persecuzione del 1791.

Il Papa senza scarpe tra i disabili gravi - Per tutta la visita al Centro di recupero per malati gravi e persone sole, durata più di un'ora e un quarto, il Papa ha camminato scalzo, come si usa nella cultura locale per esprimere grande rispetto. La visita al Centro di Kkottongnae, 90 chilometri da Seul, dove ci sono ospedali, case di cura, scuole e residenze per disabili, malati e persone abbandonate, è uno degli appuntamenti più significativi del terzo giorno del viaggio papale in Asia.



Una bimba in abito tradizionale ha donato al Pontefice una ghirlanda intrecciata che lui si è subito messa al collo. In una piccola cappella papa Francesco ha incontrato diversi malati, alcuni in carrozzella, e ad alcuni di loro ha posato la mano sul capo. La casa ospita anche una cinquantina di bambini disabili abbandonati dalle famiglie, come ha ricordato il vescovo di Cheongju, mons. Gabriel Chang Bong-hun nel suo saluto a papa Francesco.