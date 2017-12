Novanta ettari di terra e tre sorelle contro le minacce della mafia

Tre sorelle contro la mafia dei pascoli: è la storia di Irene, Anna e Gioacchina Napoli che alle Iene raccontano come la loro azienda agricola di novanta ettari a Mezzojuso, paese della provincia palermitana, per anni feudo di Bernardo Provenzano, non lontano da Bagheria e da Corleone, faccia gola alla mafia dei pascoli. Dopo la morte del padre l’azienda è diventata preda facile per i clan che vuole acquistare per pochi spiccioli quei terreni coltivati a grano e fieno.



Le tre sorelle insieme alla madre rifiutano e da allora cosa nostra minaccia, fa distruggere i raccolti, spaccare recinzioni, uccidere i loro cani, ritrovati scuoiati e con la testa dentro un secchio pieno di sangue. Dopo anni di silenzio Irene, Anna e Gioacchina hanno deciso di ribellarsi e hanno presentato finora trentotto denunce, tutte archiviate. Una situazione che le ha portate a vivere gravi problemi economici con le banche che non concedono loro prestiti o finanziamenti, ma non importa: “Non molleremo mai e non ce ne andremo dalla Sicilia - dicono le tre sorelle - Non la daremo vinta alla mafia”.