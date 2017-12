Mafia, controllavano settore imballaggi a mercato Ragusa: 8 arresti

La guardia di finanza di Catania ha arrestato otto persone per associazione mafiosa finalizzata all'acquisizione di posizioni dominanti nel settore della realizzazione di imballaggi destinati al mercato di Vittoria (Ragusa), intestazione fittizia di imprese e traffico illecito di rifiuti. Sequestrati sei compendi aziendali intestati a presunti prestanome, per un valore complessivo stimato in circa 15 milioni di euro.