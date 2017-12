Natale in arrivo, 1 italiano su 4 pronto a indebitarsi per i regali

Quindici milioni di italiani, circa uno su quattro, si indebiterà per i regali di Natale. Un dato ancor più inquietante se si pensa che sono in arrivo 36 milirdi di tredicesime, oltre la metà però servirà per pagare tasse e bollette. Di questa singolare statistica se ne occupa Mattino Cinque che si interroga sulla fiducia di chi preferisce spendere più di quanto le sue tasche consentano. Il giornalista Daniele Martinelli ammette: "Questa ritrovata fiducia nasce dal fatto che essendo sotto elezioni non si parla delle tasse che aumenteranno o che non ci sono prospettive di miglioramento delle condizioni della vita. Quest’euforia è un fuoco di paglia".



Ileana Piazzoni del Pd, sostiene invece che "non è responsabilità del governo" mettere freno all’euforia nata per i proclami dei politici. "Per la cultura liberale che ha Forza Italia non saremo noi a dire ai consumatori di bloccare la spesa", dice invece Fabrizio De Pasquale, consigliere del comune di Milano. Diversa invece è l’opinione del giornalista Giampiero Marrazzo: "Più che di fiducia dovremmo parlare di speranza degli italiani, che in poche occasioni vorrebbero lanciarsi in un messaggio che li spinga a fargli vedere una luce fuori dal baratro".