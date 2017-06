Isernia, anziano ucciso in ospedale: arrestata infermiera

Svolta nelle indagini per l'assassinio di un anziano, Celestino Valentino, 77 anni, in una corsia dell'ospedale di Venafro (Isernia). A un anno dai fatti i carabinieri hanno arrestato l'unica indagata: un'infermiera 45enne che lo avrebbe ucciso facendogli bere soda caustica. L'uomo era ricoverato da diversi mesi al Santissimo Rosario per un'ischemia cerebrale che gli rendeva impossibile ogni movimento. Per la donna l'accusa è omicidio volontario.