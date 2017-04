Biotestamento, la protesta dei parroci molisani: campane a morto

Campane a morto sono risuonate in Molise contro l'ok della Camera al ddl sul biotestamento. La protesta è dei parroci di Carovilli e Pietrabbondante (Isernia), e di quelli di Castropignano, Salcito e Duronia (Campobasso). Affisso anche un necrologio che recita: "Le campane suonano a morto perché la Vita è vittima della morte dall'aborto all'eutanasia delle Dat. Con queste l'Italia ha scelto di far morire, non di far vivere. Prosit".