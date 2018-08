Modena, rapinatore si pente e scrive alla vittima: "Chiedo scusa, voglio risarcirti"| Premiato con i domiciliari

"Gentile signorina, sono quel disgraziato che ha avuto la pessima idea di portarle via la borsetta. E' stato un momento di crisi avendo a casa la compagna e un bambino piccolo. Non avevo la minima intenzione di farle del male, non trovo altre parole per chiederle scusa". A scrivere queste righe è un giovane di 21 anni che poche settimane prima aveva rapinato una ragazza a Sassuolo, nel modenese. Il ragazzo ha deciso di chiedere perdono alla vittima facendole arrivare una missiva direttamente dal carcere di Sant’Anna di Modena con la promessa che l'avrebbe risarcita cedendole la sua indennità di disoccupazione. Non sappiamo se il gesto ha commosso la giovane, ma di sicuro è stato apprezzato dal giudice che ha deciso di concedere al 21enne gli arresti domiciliari.