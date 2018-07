"La mia anima - scrive in un misto sgrammaticato di italiano e spagnolo - e stato curato quasi istantaneamente dall'arcangelo San Rafaele e il corpo quasi idem. [...] Sono stato forgiato nel forno del Padre eterno per poter affrontare col cuore serno qualsiasi ostacolo e ridendo in faccia alla morte [...] Non sono altro che un piccolo strumento che esegue gli ordini superiori!" In un altro passo e nei saluti si definisce "un Lord Voldemort" (l'antagonista di Harry Potter), e non manca di ricordare che sono tante le lettere di donne ricevute finora, mentre "gli uomini non li considero neanche". Norbert è in cella per una serie di delitti, tra i quali cinque omicidi: tre compiuti in Spagna e due nel Bolognese (il barista di Budrio Davide Fabbri e la guardia volontaria Valerio Verri). Non è escluso che il documento a tratti farneticante rientri nella strategia difensiva per ottenere la semi infermità mentale. Ecco il testo integrale (errori inclusi) inviato da Igor alla giornalista Simona Pletto:

Ciao Simona,

sono molto contento della tua lettera, un' altra donna bellissima mi ha scritto, ti ringrazio.! Pero come ho scritto anche alle altre concorrenti si puo parlare tranquillamente di tutto, pero questo ha un prezzo, visto che se una volta ammetto una cosa, questo significa che sto tagliando l' albero sotto di me, e una volta ammesso non si puo tornare indietro!!! Prima di cominciare dovresti parlare con il tuo capo o capi () perché la lettera che ho fatto per il Corriere di Bologna era semplicemente una dimostrazione generale che ho fatto anche qui in Spagna con le giornaliste per dimostrare che sono io e non il tizio Caio qualsiasi!



Quindi come ho scritto a tutte le altre concorrenti, ogni lettera-ammissione vale Come l' avrai già capito io fino all' ultimo faccio affari con il migliore offerente e come saprai per questo motivo non ho raccontato niente ai magistrati quando sono stati qui 23 di marzo perché avevano moltissimo tempo per girare la frittata, quindi preferivo stare in silenzio e non dire niente. Se per qualche strano motivo non riuscirei a fare affari con nessuno, non fa niente le informazzioni ne portero via con me quando arrivera un giorno di lasciare questo livello di esistenza, o come si dice regno terrestre.



Ti chiedo scusa per tutti gli errori che faciendo, pero la grammatica italiana e quello spanolo (castillano) somigliano talmente tanto che sto mescolando tantissimo, 60% uguale, uffààà tu quanto sei credente!!! Almeno spero che l' ai una fede grande, perche dovresti sapere che l' arcangelo San Rafaele cura tutte le anime corpo. Vedi Simona la mia anima e stato curato quasi istantaneamente dall' arcangelo San Rafaele e il corpo quasi idem. Io ho una fede potentissima, sempre ringraziando per la mia formazzione spirituale a Don Antonio, la mia madrina e padrino e tutte le catechiste che ci accompagnano ogni settimana e naturalmente senza dimenticare il coro di sabato. Per questo motivo sono stato forgiato nel forno del Padre eterno per poter affrontare col cuore sereno qualsiasi ostacolo e ridendo alla faccia della morte, perché io non sono altro che un piccolo strumento che esegue gli ordini superiori!!



E quindi tranquillamente posso dormire senza avere qualsiasi rimorso, sempre ringraziando a tutte le gerarchie celestiali che mi levano da questo fardello per la maggior parte delle persone io non sono altro che un insensibile, senza emozioni, insomma un Lord Voldemort e nient' altro naturalmente questo posso solamente ringraziare alla propaganda mediatiche che l' hanno fatto solamente esagerare, e tutte queste esagerazioni mediatiche hanno la sola utilita di galvanizzarlo e seminare il panico tra la gente il rischio poi è che si verifichino episodi di emulazione! Quindi si sa? Però sempre ringraziero al Padre eterno che mi ha costruito così, senza rimpianti! Quindi bella Simona... io ugualmente ti auguro una vita felicissima e pieno di fortuna!!! Un bacietto per una bella donna



Con distinti saluti

da Lord Voldemort



P.S. Sai in realtà il 94% delle lettere che ricevo, ricevo dalle donne, dai quattro paesi differenti, tu sei una di queste donne!!! La fede grande che ho: fatti degli apostoli 16:26 e io sono sempre e ogni giorno in evoluzione!!! Ringraziando al dio angelo custode che ogni notte mi ritempra l' anima quindi per me con l' aiuto celestiale e angelicale e facilissimo andare avanti!!! Bella donna buona fortuna riproduzione riservata.