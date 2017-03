Milano, vigile in servizio ad Amatrice scherza dentro ad una bara: sospeso

Due vigili di Milano sono stati sospesi per aver girato un video offensivo mentre erano in servizio ad Amatrice, per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vede un agente uscire da una bara di zinco facendo finta di essere uno zombie. Un "comportamento indegno per chi indossa una divisa", ha commentato il comandante delle Polizia Locale di Milano Antonio Barbato, che per i due ha disposto "la massima sanzione possibile".