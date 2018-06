Milano, donna accoltella l'amante 26enne: finisce ai domiciliari con il marito

Una lite per gelosia, una coltellata alla schiena e la corsa all'ospedale. Sembra l'ennesimo caso di violenza domestica subita da una donna. Invece, questa volta, i ruoli si sono invertiti perché a prendere il coltello in mano è stata una 40enne che ha pugnalato alla schiena il suo giovane amante, un 26enne, dopo che sul cellulare di lui era arrivato il messaggio di un'altra. E' successo a Milano . La donna non riusciva proprio ad accettare che il suo partner le fosse infedele. Peccato però che fosse fedifraga anche lei, coniugata e col marito in attesa a casa. Ora lei è agli arresti domiciliari nell'abitazione del coniuge che ha tradito , il 26enne ferito ma fuori pericolo di vita.

La vicenda è accaduta nell'appartamento del giovane, nell'hinterland milanese. Secondo quanto riportato da Leggo, a far infuriare la 40enne è stato un messaggio arrivato al suo amante da un'altra donna. La 40enne ha lanciato il cellulare del ragazzo per terra e se n'è andata. Ma poi è tornata indietro per riprendersi il suo di smartphone. Sforzo inutile: il giovane l'aveva infatti gettato dalla finestra.



La 40enne non ci ha visto più: ha impugnato un coltello da cucina e ha colpito l'amante alla schiena. Il 26enne ha perso molto sangue, ma nessun organo è stato leso dalla coltellata. Ora è ricoverato al Policlinico San Donato, ma è fuori pericolo di vita. La donna è stata "riconsegnata in manette" al marito tradito ed è agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.